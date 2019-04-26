Mazbata yolunda… İmamoğlu’nun ‘en uzun gecesi’ belgesel oldu

İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart yerel seçimlerinin belgeseli yayınlandı.
Büyükşehir belediye başkanı İmamoğlu’nun YouTube sayfasından yayınladığı belgesel, İmamoğlu’nun oy vermesinden başlayarak mazbatasını aldığı güne kadar olan zaman dilimini anlatıyor.
Belgeselde İmamoğlu, eşi ve ekibinin röportajları yer alırken, 31 Mart gecesi yapılan açıklamalar ve seçimin takip edildiği merkezde neler yaşandığı kronolojik olarak aktarılıyor.
İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın önünde seçimleri bitirmiş ancak AKP’nin itirazları nedeniyle mazbatasını 17 Nisan’da alabilmişti.