Yeniden çekilen ‘Maymunlar Cehennemi’ serisinin üçüncü filmi ‘Maymunlar Cehennemi: Savaş’ (War for the Planet of the Apes) filminin yeni fragmanı yayınlandı.

ABD’de 14 Temmuz’da vizyona girmesi planlanan filmde Ceasar’ın başını çektiği maymunlar ile insanlar ordusu savaşıyor. İnsanlar ordusunun başındaki acımasız albayı Woody Harrelson’ın canlandırdığı ‘Maymunlar Cehennemi: Savaş’ filminin yönetmeni Matt Reeves.