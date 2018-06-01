Mayısta TRT Haber: Erdoğan’a 105 dakika, Demirtaş’a üç saniye!

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin araştırmasına göre TRT Haber mayıs ayında HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a sadece 3 saniye yer verdi. Aynı dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aldığı süre ise 105 dakika.
Derneğin çalışması 4-31 Mayıs arasında TRT Haber televizyonunun ana haber bültenlerini kapsıyor.
Buna göre söz konusu dönemde CHP’nin adayı Muharrem İnce 37 dakika, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener 14 dakika, SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu 5 dakika, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek 2 dakika TRT Haber ekranlarında yer buldu.
Erdoğan 105 dakikayla açık ara önde çıkarken, Demirtaş’ın süresi ise topu topu 3 saniye.
Siyasi partilere ayrılan süre liderlerine ayırlanla orantılı: AKP 147 dakika, CHP 25 dakika, MHP 25 dakika, İYİ Parti 14 dakika, SP 5 dakika, BBP 5 dakika, VP 2 dakika. HDP ise sıfır!