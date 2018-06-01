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Yaramazlara biraz batar!

Mayısta TRT Haber: Erdoğan’a 105 dakika, Demirtaş’a üç saniye!

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin araştırmasına göre TRT Haber mayıs ayında HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a sadece 3 saniye yer verdi. Aynı dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aldığı süre ise 105 dakika.

Derneğin çalışması 4-31 Mayıs arasında TRT Haber televizyonunun ana haber bültenlerini kapsıyor.

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Buna göre söz konusu dönemde CHP’nin adayı Muharrem İnce 37 dakika, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener 14 dakika, SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu 5 dakika, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek 2 dakika TRT Haber ekranlarında yer buldu.

Erdoğan 105 dakikayla açık ara önde çıkarken, Demirtaş’ın süresi ise topu topu 3 saniye.

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Siyasi partilere ayrılan süre liderlerine ayırlanla orantılı: AKP 147 dakika, CHP 25 dakika, MHP 25 dakika, İYİ Parti 14 dakika, SP 5 dakika, BBP 5 dakika, VP 2 dakika. HDP ise sıfır!

 

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