Mayısta sanayi üretimi yıllık yüzde 19.9 azaldı

Sanayi üretimi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19.9 azaldı.

Fotoğraf: DHA

TÜİK’in yayınladığı verilere göre, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 14.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 13.3 azaldı.

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Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 17.4 arttı. Bir ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4.9 arttı.