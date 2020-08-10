Mayısta işsizlik yüzde 12.9

Mayıstaki işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı dönem için 0.1 puanlık artışla yüzde 12.9 seviyesinde kaydedildi.

Fotoğraf: Ekonomistler.org

TÜİK, bugün mayıs dönemine ilişkin verileri açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde tarım dışı işsizlik oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 15.2 oldu.

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15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 puanlık artışla yüzde 13.2, tarım dışı işsizlik oranı ise 0.2 puanlık artışla yüzde 15.3 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4.8 puanlık azalışla yüzde 45,9, işgücüne katılma oranı ise 5.4 puanlık azalışla yüzde 52.9’a geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.2 puan artarak yüzde 14. oldu. İşsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0.1 puan azalarak yüze 40.9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 43 bin kişi azalarak 25 milyon 525 bin kişi olarak tahmin edildi.

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İstihdam 2.5 milyon kişi azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın mayıs ayına göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 4.7 puanlık azalışla yüzde 41.4 olarak kayda geçti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, inşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.8’i tarım, yüzde 20.4’ü sanayi, %5.2’si inşaat, yüzde 55.6’sı da hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım da azaldı

İşgücüne katılım sayısı bir yılda 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 5.3 puanlık azalışla yüzde 47.6 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı sayısı azaldı

Herhangi bir sigortası olmadan çalışanların oranı, önceki yıla göre 4.7’lik azalışla yüzde 29.7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.4 puan azalarak yüzde 17.4 oldu.

Kamuda 5 milyon çalışan

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, bu yılın ikinci döneminde toplam kamu istihdamı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4.3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu.

Gençlerde durum ne?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puanlık artışla yüzde 24.9, istihdam oranı ise 6.8 puan azalarak yüzde 26.6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8.2 puanlık azalışla yüzde 35.4 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.1 puanlık artışla yüzde 29.1 seviyesinde gerçekleşti.