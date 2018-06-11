Mayısta haber kanalları: AKP ‘açık farkla’ önde, HDP’ye 0 dakika

RTÜK üyelerinin araştırması, TRT’den sonra özel kanalların da ‘cumhur ittifakı’ dışında yer alan partilere yönelik ‘ambargo’sunu ortaya koydu. Anaakım medyada yer alan haber kanallarında AKP ‘ezici üstünlüğünü’ korurken, HDP’ye hiç yer verilmedi.
Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen iki üyesi İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen, 30 Nisan-3 Haziran 2018 tarihleri arasında haber kanallarının yayınlarını inceledi.
CNN Türk
AKP: 58 saat 54 dakika 53 saniye
CHP: 28 saat 9 dakika 54 saniye
MHP: 2 saat 2 dakika 10 saniye
HDP: Yok
Habertürk
AKP: 66 saat 29 dakika 11 saniye
CHP: 27 saat 4 dakika 27 saniye,
MHP: 3 saat 35 dakika 19 saniye
İYİ Parti: 2 saat 44 dakika 47 saniye
Saadet Partisi: 1 saat 21 dakika 28 saniye
Vatan Partisi: 1 saat 5 dakika 39 saniye,
BBP: 1 saat 8 dakika 1 saniye,
Demokrat Parti: 1 saat 2 dakika 15 saniye
HÜDA-PAR: 1 saat 7 dakika 4 saniye yer verdi
HDP: Yok
NTV
AKP: 61 saat 56 dakika 6 saniye
CHP: 23 saat 56 dakika 37 saniye
MHP: 2 saat 57 dakika 38 saniye
İYİ Parti: 2 saat 36 dakika 24 saniye
Saadet Partisi: 1 saat 2 dakika 4 saniye
BBP: 22 dakika 45 saniye
HDP: Yok
Muhalefetin olmadığı kanallar
‘Cumhur ittifakı’ dışındaki partilere hiç yer vermeyen televizyon kanalları da RTÜK üyelerince tespit edildi.
Buna göre, 1 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında TGRT Haber, AKP’ye 32 saat 27 dakika 35 saniye, MHP’ye 1 saat 27 dakika 40 saniye, Kanal 24 AKP’ye 38 saat 27 dakika 43 saniye, MHP’ye 57 dakika 45 saniye, Tvnet AKP’ye 35 saat 37 dakika 19 saniye, MHP’ye 1 saat 15 dakika 33 saniye, Ülke TV AKP’ye 34 saat 27 dakika MHP’ye 1 saat 07 dakika 38 saniye, Akit TV AKP’ye 25 saat 43 dakika 41 saniye MHP’ye 36 dakika 6 saniye yer verdi.
Rapora göre bu kanallar muhalefet partilerini hiç ekranlarına taşımadı.
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