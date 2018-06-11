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Yaramazlara biraz batar!

Mayısta haber kanalları: AKP ‘açık farkla’ önde, HDP’ye 0 dakika

 

RTÜK üyelerinin araştırması, TRT’den sonra özel kanalların da ‘cumhur ittifakı’ dışında yer alan partilere yönelik ‘ambargo’sunu ortaya koydu. Anaakım medyada yer alan haber kanallarında AKP ‘ezici üstünlüğünü’ korurken, HDP’ye hiç yer verilmedi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen iki üyesi İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen, 30 Nisan-3 Haziran 2018 tarihleri arasında haber kanallarının yayınlarını inceledi.

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CNN Türk

AKP: 58 saat 54 dakika 53 saniye

CHP: 28 saat 9 dakika 54 saniye

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MHP: 2 saat 2 dakika 10 saniye

HDP: Yok

Habertürk

AKP: 66 saat 29 dakika 11 saniye

CHP: 27 saat 4 dakika 27 saniye,

MHP: 3 saat 35 dakika 19 saniye

İYİ Parti: 2 saat 44 dakika 47 saniye

Saadet Partisi: 1 saat 21 dakika 28 saniye

Vatan Partisi: 1 saat 5 dakika 39 saniye,

BBP: 1 saat 8 dakika 1 saniye,

Demokrat Parti: 1 saat 2 dakika 15 saniye

HÜDA-PAR: 1 saat 7 dakika 4 saniye yer verdi

HDP: Yok

NTV

AKP: 61 saat 56 dakika 6 saniye

CHP: 23 saat 56 dakika 37 saniye

MHP: 2 saat 57 dakika 38 saniye

İYİ Parti: 2 saat 36 dakika 24 saniye

Saadet Partisi: 1 saat 2 dakika 4 saniye

BBP: 22 dakika 45 saniye

HDP: Yok

Muhalefetin olmadığı kanallar

‘Cumhur ittifakı’ dışındaki partilere hiç yer vermeyen televizyon kanalları da RTÜK üyelerince tespit edildi.

Buna göre, 1 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında TGRT Haber, AKP’ye 32 saat 27 dakika 35 saniye, MHP’ye 1 saat 27 dakika 40 saniye, Kanal 24 AKP’ye 38 saat 27 dakika 43 saniye, MHP’ye 57 dakika 45 saniye, Tvnet AKP’ye 35 saat 37 dakika 19 saniye, MHP’ye 1 saat 15 dakika 33 saniye, Ülke TV AKP’ye 34 saat 27 dakika MHP’ye 1 saat 07 dakika 38 saniye, Akit TV AKP’ye 25 saat 43 dakika 41 saniye MHP’ye 36 dakika 6 saniye yer verdi.

Rapora göre bu kanallar muhalefet partilerini hiç ekranlarına taşımadı.

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