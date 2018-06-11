Mayısta haber kanalları: AKP ‘açık farkla’ önde, HDP’ye 0 dakika

Cari açık (ihracat-ithalat farkı) nisanda 5 milyar 426 milyon dolara, nisan sonunda 12 aylık bazda 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi. 2017’nin nisan ayında cari açık aylık olarak 3 milyar 615 milyon dolar, 12 aylıkta 33 milyar 227 milyon dolardı. Cari açıkta geçen nisanda, 2017 Nisan’a göre yüzde 50’lik artış var. Son bir yılllık […]