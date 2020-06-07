Mayısta 176 bin ikinci el araç satıldı: Volkswagen, Renault ve Ford lider

Mayıs ayında 176 bin ikinci el araç satıldı. En çok tercih edilen marka Alman Volkswagen, yine en çok satılan model de bu markaya ait Passat oldu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerinden derlediğine göre, online oto pazarında mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 38’lik artışla 176 bin 20 araç satıldı. Mayıs 2019’a göre de artış yüzde 17 oldu.

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Grafik: AA

Satılanların 139 bin 494’ü binek, 36 bin 526’sı ise hafif ticari araç olurken, ilana çıkarılan araçların yüzde 58’i satıldı. En hızlı satılan marka ise 30 günlük süresiyle Ford olarak kayda geçti.