Mayıs sonunda kar yağdı: Uludağ ile Rize, Amasya ve Düzce’nin yaylaları beyaza büründü

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce; Uludağ, Amasya, Rize ve Düzce’de kar yağışı etkili oldu.

Uludağ Fotoğraflar: DHA

Önceki hafta birçok bölge ve kentte dereceler 30 derece ve üzerini gösterdikten sonra sıcaklıklarda yaşanan sert düşüş sonrasında mayıs sonunda kar yağdı. Kış turizminin önemli merkezlerinden, Bursa’daki Uludağ’da sıcaklık sıfırın altında iki dereceye kadar düştü. Dün öğle saatlerinde başlayan yağış bölgenin beyaza bürünmesine neden oldu. Kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.

Reklam

İkizdere

Rize’nin ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası ile Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’ndan güzel fotoğraflar yansıdı.

Düzce

Düzce kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerede ise kar yağdı. Sakarca, Kardüz, İkizler, Eğrelti, Torkul ve Pürenli Yaylalarını karla kaplı görmek hayvan otlatmaya çıkanları şaşırttı.

Hamamözü

Amasya’nın Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri de yağan karla beyaza büründü. Gece yarısı başlayan kar yağışı ilçeye bağlı Gölköy ve Alan Yaylalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.