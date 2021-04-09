Mayıs sonuna kadar amatör ligde maç yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) salgın nedeniyle ara verildikten sonra 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig’in mayısın son haftasına ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 26 Şubat’ta futbolda Bölgesel Amatör Lig’in 17 Nisan’da başlayacağını belirtmişti.

Reklam

Aynı gün TFF’den yapılan açıklamada da aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemiyle grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakalarının yaklaşık 15 haftada tamamlanacağı kaydedilmişti.

Açıklamada şu bilgilere de yer verilmişti: “2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım dakuz ayrı tarafsız grup merkezinde müsabakalarını oynayacak ve dokuz bölgenin birincileri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacak.”