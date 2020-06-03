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Yaramazlara biraz batar!

Mayıs enflasyonu: En çok çilek zamlandı, sivri biber yarı yarıya düştü

Mayıs ayında bir önceki aya göre en çok artış gösteren ürün çilek olurken, en çok sivri biberin fiyatı düştü.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, mayısta çilekteki fiyat artışını yüzde 27.19’la havuç, yüzde 13.29’la elma izledi. Geçen ay en büyük düşüş ise sivri biberden sonra dolmalık biber ve sarımsakta görüldü.

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Fiyatı en çok artanlar

Nisan-mayıs değişimi
Çilek40.87
Havuç27.19
Elma13.29
Çocuk tişörtü13.26
Çocuk elbisesi11.94
Şehirlerarası otobüs ücreti11.56
Kadın gömleği 11.15
Yumurta10.98
Muz10.90
Çoçuk pantolonu10.73
Erkek berber ücreti9.78
Çocuk gömleği9.72
LPG (araba tüpü dolum) ücreti9.66
Mercimek9.60
Benzin9.45
Kuru fasulye9.30
Çocuk eşofmanı7.44
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)6.46
Tavuk eti6.32
Elektrikli saç bakım aletleri5.50

Fiyatı en çok düşenler

Nisan-mayıs değişimi
Kuru üzüm-0.41
Su faturası-0.54
Mayonez-0.54
Zeytinyağı-0.56
Krem peynir-0.74
Ayran-0.76
Tek kişilik yatak-1.25
Kıvırcık-4.42
Kabak-4.96
Yeşil soğan-5.10
Cilt ve vücut ürünleri-6.28
Limon-7.59
Parfüm-9.81
Salatalık-14.98
Patates-22.54
Taze fasulye-34.14
Kuru soğan-35.48
Sarımsak-36.83
Dolmalık biber-40.53
Sivri biber-51.37

Enflasyon yıllık bazda yüzde 11.39 oldu

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