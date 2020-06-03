Mayıs enflasyonu: En çok çilek zamlandı, sivri biber yarı yarıya düştü

Mayıs ayında bir önceki aya göre en çok artış gösteren ürün çilek olurken, en çok sivri biberin fiyatı düştü.
AA’nın haberine göre, mayısta çilekteki fiyat artışını yüzde 27.19’la havuç, yüzde 13.29’la elma izledi. Geçen ay en büyük düşüş ise sivri biberden sonra dolmalık biber ve sarımsakta görüldü.
Fiyatı en çok artanlar
|Nisan-mayıs değişimi
|Çilek
|40.87
|Havuç
|27.19
|Elma
|13.29
|Çocuk tişörtü
|13.26
|Çocuk elbisesi
|11.94
|Şehirlerarası otobüs ücreti
|11.56
|Kadın gömleği
|11.15
|Yumurta
|10.98
|Muz
|10.90
|Çoçuk pantolonu
|10.73
|Erkek berber ücreti
|9.78
|Çocuk gömleği
|9.72
|LPG (araba tüpü dolum) ücreti
|9.66
|Mercimek
|9.60
|Benzin
|9.45
|Kuru fasulye
|9.30
|Çocuk eşofmanı
|7.44
|Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)
|6.46
|Tavuk eti
|6.32
|Elektrikli saç bakım aletleri
|5.50
Fiyatı en çok düşenler
|Nisan-mayıs değişimi
|Kuru üzüm
|-0.41
|Su faturası
|-0.54
|Mayonez
|-0.54
|Zeytinyağı
|-0.56
|Krem peynir
|-0.74
|Ayran
|-0.76
|Tek kişilik yatak
|-1.25
|Kıvırcık
|-4.42
|Kabak
|-4.96
|Yeşil soğan
|-5.10
|Cilt ve vücut ürünleri
|-6.28
|Limon
|-7.59
|Parfüm
|-9.81
|Salatalık
|-14.98
|Patates
|-22.54
|Taze fasulye
|-34.14
|Kuru soğan
|-35.48
|Sarımsak
|-36.83
|Dolmalık biber
|-40.53
|Sivri biber
|-51.37