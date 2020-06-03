Mayıs enflasyonu: En çok çilek zamlandı, sivri biber yarı yarıya düştü

Mayıs ayında bir önceki aya göre en çok artış gösteren ürün çilek olurken, en çok sivri biberin fiyatı düştü.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, mayısta çilekteki fiyat artışını yüzde 27.19’la havuç, yüzde 13.29’la elma izledi. Geçen ay en büyük düşüş ise sivri biberden sonra dolmalık biber ve sarımsakta görüldü.

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Fiyatı en çok artanlar

Nisan-mayıs değişimi Çilek 40.87 Havuç 27.19 Elma 13.29 Çocuk tişörtü 13.26 Çocuk elbisesi 11.94 Şehirlerarası otobüs ücreti 11.56 Kadın gömleği 11.15 Yumurta 10.98 Muz 10.90 Çoçuk pantolonu 10.73 Erkek berber ücreti 9.78 Çocuk gömleği 9.72 LPG (araba tüpü dolum) ücreti 9.66 Mercimek 9.60 Benzin 9.45 Kuru fasulye 9.30 Çocuk eşofmanı 7.44 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) 6.46 Tavuk eti 6.32 Elektrikli saç bakım aletleri 5.50

Fiyatı en çok düşenler