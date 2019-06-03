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Yaramazlara biraz batar!

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0.95 arttı

Tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.95 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 18.71.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, TÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 arttı.

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Endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarç değişmezken 267 maddenin ortalama fiyatı arttı, 103 maddenin ortalama fiyatı ise düştü.

Üretici enflasyonu yüzde 28.71

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı mayıs ayında yüzde 2.67 arttı, yıllık yurt içi üretici enflasyonu yüzde 28.71 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32.85 yükseldi.

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