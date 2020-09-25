Mayınların yerini belirleyerek hayat kurtaran sıçan Magawa’ya altın madalya

Magawa isimli Afrika cırlak sıçanı mayın tespiti alanındaki çalışmaları nedeniyle altın madalyayla ödüllendirildi.

Fotoğraflar: PDSA

Britanya merkezli veterinerlik hayır kurumu olan PDSA “Kamboçya’da ölümcül mayınların yerini belirlemesi, hayat kurtaran görev aşkı” nedeniyle Magawa’ya altın madalya verdi.

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Magawa kariyeri boyunca 39 mayın ve 22 cephane tespit etti.

Şimdiye kadar 30 hayvanın layık görüldüğü altın madalyayı ilk alan sıçan Magawa oldu.

Yedi yaşındaki kemirgen mayınları ve tüberkülozu tespit etmek için ‘HeroRAT‘ olarak bilinen hayvanları eğiten Tanzaya merkezli Apopo adlı kurum tarafından yetiştirildi.

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Apopo’un verdiği bilgilere göre Tanzanya’da doğup büyüyen Magawa 1.2 kilo ağırlığında.

Kilosu türünün diğer örneklerine göre fazla olmakla birlikte Magawa üstünde yürüdüğünde mayınların tetiklenmesine neden olmayacak kadar hafif ve küçük.

Patlayıcılardaki kimyasalları tespit etmek üzerine eğitim alan sıçanlar patlayıcı bulduklarında işaret koyarak insan çalışma arkadaşlarını uyarıyor.

Magawa 20 dakikada arayabileceği alanın metal dedektörüyle bir insan tarafından taranmasıının dört gün kadar sürebileceği belirtiliyor.

Emekliği yaklaşan Magawa günde yarım saat çalışıyor.

PDSA genel direktörü Jan McLoughlin Magawa’nın yaptığı işle doğrudan insanların hayatını kurtardığını, her yaptığı keşifte birilerinin mayın nedeniyle yaralanma veya hayatını kaybetme riskini azalttığını söyledi.