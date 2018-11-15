May, Brexit istifalarına rağmen görevinin başında: Sonuna kadar götüreceğim

Britanya Başbakanı Theresa May, kabinesinde bugün yaşanan istifalara rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı.

AA’nın haberine göre, May, aralarında Brexit bakanın da bulunduğu istifaların ardından akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

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Görevinin başında olduğunun mesajını veren May, gazetecilerin istifayı düşünüp düşünmediği ve partisinde kendisi hakkında bir güvensizlik oylaması yapılması halinde tavrının ne olacağı soruları üzerine, “Liderlik kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır. Başbakan olarak benim görevim Britanya halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim” dedi.

Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, bugün May hakkında güvensizlik oylaması için başvuruda bulunmuştu. Ada basınında yer alan haberlere göre Ress-Mogg’u aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izlemişti.

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Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.

May hükümeti dün akşam Brexit anlaşması ilan etmişti.

Brexit anlaşması nedeniyle istifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.

Temmuz ayında dönemin Brexit bakanı David Davis ve dışişleri bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

May hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının Britanya parlamentosundan onay alması gerekiyor.

Ancak siyasi gözlemciler anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığını düşük görüyor.

Britanya 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almıştı. AB’yle varılan anlaşmaya göre Britanya 29 Mart 2019’da birlikten ayrılacak.