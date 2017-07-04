Mavi ve ‘beyaz’ın buluştuğu nokta: Emekli adam, gökyüzünde çilingir sofrası kurdu

Tatil için Ölüdeniz’e giden emekli Mehmet Sarıtaş, yamaç paraşütü yaparken çilingir sofrası kurdu.

Gökyüzünde çilingir sofrası kurmak isteyen 66 yaşındaki banka emeklisi Sarıtaş, talebini paraşüt pilotu Zafer Şekerci’ye iletti.

Reklam

Teklifi kabul eden Şekerci ile birlikte 1965 rakımlı Babadağ’a çıkan Sarıtaş, eline aldığı rakısı ve tabağa koyduğu meyvelerle atlayış yaptı.

Uçuş sırasında Şekerci ile sohbet eden Sarıtaş, yarım saat süren uçuşun ardından Belceğiz Plajı’na indi.

Sarıtaş, bu tecrübeyi herkesin yaşaması gerektiğini söyledi.