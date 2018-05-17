‘Mavi Marmara’ sözleşmesinin iptali istenen CHP önergesi AKP oylarıyla reddedildi

CHP’nin, İsrail’le ‘Mavi Marmara’yla ilgili yapılan sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa teklifinin ivedilikle gündeme alınması önerisi Meclis’te AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto için pazartesi günü başlayan gösterilerde İsrail asker ve polisinin ateş açması sonucu 62 gösterici ölmüş, 2 bin 700 kişi yaralanmıştı.

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Kılıçdaroğlu, partisinin salı günkü grup toplantısında, “İsrail ile Mavi Marmara dolaysıyla yapılan sözleşme bizim onurumuza dokunuyor. İsrail ile yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı sözleşmeyi ön gören kanunu derhal iptal edeceğiz etmeliyiz. Üç şart vardı; Gazze’de abluka kalkacak, kalkmadı, tazminat verilecek ve özür dilenecek. Ne tazminat verdiler ne özür dilediler. O zaman bu katliam sonrası yapacağımız ilk iş bu kanunu derhal iptal ettirmektir” demişti.

Türkiye’nin İsrail’le yaptığı anlaşmaların iptalini isteyen önerge dün Meclis’te AKP oylarıyla reddedilmişti. İptali istenen anlaşmalar arasında Mavi Marmara sözleşmesi de vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözleşmenin iptalini isteyen Kılıçdaroğlu’na, “Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil” yanıtını vermişti.

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AKP: Bu iş tamamen tribünlere oynamak

Hürriyet’in haberine göre, CHP’nin, ‘Mavi Marmara’yla ilgili yapılan sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa teklifinin ivedilikle gündeme alınması önerisi de Meclis’te AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye ile İsrail arasında 1950’li yıllardan bu yana 13 sözleşmenin bulunduğunu belirterek, “Devletler canı sıkıldığında ‘Ben şu anlaşmaları iptal ediyorum’ deme lüksüne sahip değildir. Bu iş tamamen tribünlere oynamak” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Türkiye ile İsrail arasındaki önemli sorun alanlarından birinin ‘Mavi Marmara’ baskını sonrası yaşanan ‘özür krizi’ olduğunu söyledi.

CHP: İsrail’in özrünü kimse bilmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in özür dilediğini belirttiğini, ancak bu durumu Türkiye’de kimsenin bilmediğini savunan Özel, “Özür dileme meselesinin bir kaydı olur. Ortalıkta yaşanan olayın tenhada özrü olmaz. Bu samimiyetsiz tutuma karşı grup önerimiz, Mavi Marmara anlaşmasını Türkiye tek taraflı feshetsin. AK Parti’den bu vicdanlı kararı bekliyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Filistin vatandaşları için Türkiye’ye gelişte vize şartı arandığını ancak İsrail vatandaşlarının vizesiz gelebildiklerini belirterek, “Siyasi iktidar afra tafra yapıyor, ‘İsrail devleti terör devletidir, haydut devlettir’ diyor ama ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu ne samimiyetsizlik” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Gazze’ye insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 27 Mayıs 2010’da Antalya’dan yola çıkmıştı. Abluka altındaki Gazze’ye, 30 ülkeden 700 aktivistin yanısıra gıda, yiyecek, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri taşıyan gemi, 30 Mayıs gecesi İsrailli komandoların baskınına uğramıştı.

Helikopterlerle gemiye inen İsrailli komandolar, 10 aktivisti öldürürken 60 kişiyi de yaralamıştı.

Türkiye baskından sonra İsrail’le diplomatik ilişkiler kesmişti. Ölenlerin yakınları İsrail’den tazminat talebiyle Türkiye’de dava açmıştı.

Türkiye ile İsrail’in Temmuz 2016’da ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada İsrail, mağdurların yakınlarına 20 milyon dolar ödemeyi, Türkiye de İsrailliler aleyhindeki davaları düşürmeyi taahhüt etmişti.

İsrail Eylül 2016’da parayı göndermiş, 20 milyon dolarlık tazminatın Adalet Bakanlığı hesabına yatırıldığı belirtilmişti. Mavi Marmara ailelerineyse dokuz ayın ardından ödeme yapılmıştı.