Mavi Marmara mağdurundan bakanlığa dava: 1 milyon liralı tazminat isteniyor

Gazze’ye insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinde İsrailli komandoların saldırısında yaralanan Muhyettin Yıldırım, Maliye Bakanlığı’na 1 milyon 2 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Yıldırım’ın saldırıda sağ topuk ve sol baldırından yaralandığı anlatıldı.

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Dava dilekçesindeki iddialar şöyle sıralandı: “Muhyettin Yıldırım’a, İsrail askerleri tarafından diğer gönüllülerle birlikte eziyet edildi. Çırılçıplak soyularak tahkir edildi. Zorla götürüldüğü İsrail’de bir hastanede 3 gün tutuldu. Hastaneye kaldırılan yaralı gruba tek tip elbise giydirilerek yakınlarıyla görüşmelerine izin verilmedi.”

Yıldırım’ın avukatı Mehmet Alagöz, Türkiye’nin Mavi Marmara’da zarar gören yolculara ödenmek üzere İsrail’den 20 milyon dolar aldığını, anlaşmaya göre İsrail devletine dava açılamayacağı için Maliye Bakanlığı’na dava açtıklarını açıkladı.

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Alagöz şöyle devam etti: “Müvekkil yaşadığı olayın psikolojik etkilerini ömür boyu yaşamak zorunda kalması nedeniyle mağduriyetinin giderilmesi için fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2 bin lira maddi tazminat ile 1 milyon lira manevi tazminatın Maliye Bakanlığı’ndan tahsilini talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Gazze’ye insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 27 Mayıs 2010’da Antalya’dan yola çıkmıştı. Abluka altındaki Gazze’ye, 30 ülkeden 700 aktivistin yanısıra gıda, yiyecek, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri taşıyan gemi, 30 Mayıs gecesi İsrailli komandoların baskınına uğramıştı.

Helikopterlerle gemiye inen İsrailli komandolar, 10 aktivisti öldürürken 60 kişiyi de yaralamıştı.

Türkiye baskından sonra İsrail’le diplomatik ilişkiler kesmişti. Ölenlerin yakınları İsrail’den tazminat talebiyle Türkiye’de dava açmıştı.

Türkiye ile İsrail’in Temmuz 2016’da ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada İsrail, mağdurların yakınlarına 20 milyon dolar ödemeyi, Türkiye de İsrailliler aleyhindeki davaları düşürmeyi taahhüt etmişti.

İsrail Eylül 2016’da parayı göndermiş, 20 milyon dolarlık tazminatın Adalet Bakanlığı hesabına yatırıldığı belirtilmişti. Mavi Marmara ailelerineyse dokuz ayın ardından ödeme yapılmıştı.