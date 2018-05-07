‘Mavi Marmara’ 20 milyona kapatılmıştı: Erdoğan, iki cihanda da İsrail’den davacı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin’de yaşananlara dikkati çekerek “Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin’in ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız” dedi.

Aralık 2016’da, İsrail’in 20 milyon dolar tazminat ödemesinin ardından 10 eylemcinin ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara baskınına ilişkin davanın düşürülmesine, sanıklar hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmedilmişti.

Reklam

İstanbul’da düzenlenen Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, Filistin ve Kudüs meselesinin sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası olmadığını, maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinlililerin, dünyadaki tüm mazlumların sembolü olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Filistin’de özellikle Kudüs’te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir. Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin’in ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız.”