Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Mavi Marmara’ 20 milyona kapatılmıştı: Erdoğan, iki cihanda da İsrail’den davacı

Share62
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 62

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin’de yaşananlara dikkati çekerek “Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin’in ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Aralık 2016’da, İsrail’in 20 milyon dolar tazminat ödemesinin ardından 10 eylemcinin ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara baskınına ilişkin davanın düşürülmesine, sanıklar hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmedilmişti.

Reklam

İstanbul’da düzenlenen Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, Filistin ve Kudüs meselesinin sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası olmadığını, maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinlililerin, dünyadaki tüm mazlumların sembolü olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Filistin’de özellikle Kudüs’te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir. Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin’in ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız.”

Reklam

Erdoğan, anlaşmadan sonra ilk kez İsrail televizyonunda: Beni sıkıştıramazsın

İsrail, Türkiye’nin 20 milyon dolarlık ‘Mavi Marmara tazminatı’nı hesaba yatırdı

İsrail’le yapılan anlaşmaya dair Meclis’e sunulan yasa tasarısı kabul edildi

Erdoğan’dan İHH’ya: Türkiye’den yardım götürmek için bana mı sordunuz?

Share62
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 62

SON HABERLER

Demirtaş umutlu: Bugün artık ‘Beni başkan yaptıracağız’

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘ülkenin sorunlarına dair çözüm üretmemek’le suçlarken, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Beni başkan yaptıracağız” diyerek espiri yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...