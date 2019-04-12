‘Mavi Balina’yı araştıran profesör: Oyunun Türkiye’den yöneticileri olabilir

Van 100’üncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Merkezi’nde görevli Prof. Dr. H. Eray Çelik, ‘Mavi Balina’ adlı oyunun yöneticilerinin arasında Türk de bulunabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Hürriyet

DW Türkçe’den Tunca Öğreten’e konuşan akademisyen, oyuncuların ‘küratör’ denen oyun yöneticileriyle karşılıklı görüşme yaptığını, talimatların WhatsApp, Facebook ya da diğer sosyal medya ağlarındaki özel mesajlaşmalarla gönderildiğini söyledi.

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Küratörlerin sosyo-ekonomik düzeyi düşük, talimatlarla kontrol edebileceği kişileri sosyal ağlar üzerinden temas kurarak oyuna dahil ettiğini aktaran Prof. Dr. H. Eray Çelik, mesajlaşmalarla oyuncuların hem fiziksel hem de psikolojik olarak intihara hazır hale getirildiğini aktardı.

Van’da intihar eden Sevda adlı çocuğun yabancı dil eğitimi verilen bir kolejde öğrenim görmediğini hatırlatan Çelik, şunları söyledi: “Talimatları verip çocukları intihara ikna eden yöneticinin psikolojiden anlıyor olması gerekir. Psikolojideki en önemli şeylerden biri de dildir. Bu da bana oyunun yöneticileri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğunu düşündürüyor çünkü çocukları kendi canlarına kıymaya ikna etmek için ortak bir dil kullanması gerekiyor.”

Van’daki son vakayı yakından takip eden profesör, yalnızca bu şehirde 10 çocuğun ‘Mavi Balina’ oynadığını belirterek “Her ilde en az iki çocuk oynuyor olsa, Türkiye genelinde 150’den fazla çocuk bu tehlikeyle karşı karşıya” dedi.

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Üniversite olarak bir iletişim numarasıyla Van halkına çağrıda bulunduklarını söyleyen Çelik, bir hafta içerisinde onlarca ailenin çocuklarının bu oyunu oynadığından şüphelendiği için kendileriyle iletişime geçtiklerini de anlattı.

‘Mavi Balina’, son aylarda artan çocuk ve ergen intiharlarının ardından gündeme gelmişti. Oyun yöneticilerinin sosyal medya üzerinden çocuklara ulaştığı ve onlara ‘görevler’ vererek intiharlarına kadar giden süreçte rol oynadığı öne sürülüyor.