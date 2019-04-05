Mavi Balina’ya bir kurban daha: Üç çocuk da helikopterli operasyonla kurtarıldı

Van’da 14 yaşındaki Sevda E., internet oyunu ‘Mavi Balina’dan etkilenerek intihar ederken peşinden intihara hazırlanan üç kız çocuğu da polisin helikopterli müdahalesiyle kurtarıldı.

Sevda E.’nin Van’ın merkez Tuşba ilçesinde salı günü intihar etmesinin ayrıntıları bugün ortaya çıktı.

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Sevda E., 14 ve 15 yaşlarındaki üç kız arkadaşıyla birlikte Akköprü Mahallesi’ndeki Akköprü Tepesi’ne gitti. Sevda, Van kent merkezinin kuzeyinde yer alan yüzlerce metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. Dört çocukla birlikte intihara niyetlenen ancak son anda kayalıklara gitmekten vazgeçen 14 yaşındaki G.A. ise aynı dakikalarda polise telefonla ihbarda bulundu.

Zamanın dar olduğunu değerlendiren polis ekibi olay yerine helikopterle hareket etti ve Sevda E.’nin ardından atlamaya niyetli üç çocuğu kurtardı.

Sevda E.’nin toprağa verilmesinin ardından kurtarılan çocuklar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk İzleme Merkezi’ne teslim edildi. Çocuklar psikiyatrik tedaviye alındı.