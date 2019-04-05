Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mavi Balina’ya bir kurban daha: Üç çocuk da helikopterli operasyonla kurtarıldı

Van’da 14 yaşındaki Sevda E., internet oyunu ‘Mavi Balina’dan etkilenerek intihar ederken peşinden intihara hazırlanan üç kız çocuğu da polisin helikopterli müdahalesiyle kurtarıldı.

Sevda E.’nin Van’ın merkez Tuşba ilçesinde salı günü intihar etmesinin ayrıntıları bugün ortaya çıktı.

Reklam

Sevda E., 14 ve 15 yaşlarındaki üç kız arkadaşıyla birlikte Akköprü Mahallesi’ndeki Akköprü Tepesi’ne gitti. Sevda, Van kent merkezinin kuzeyinde yer alan yüzlerce metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. Dört çocukla birlikte intihara niyetlenen ancak son anda kayalıklara gitmekten vazgeçen 14 yaşındaki G.A. ise aynı dakikalarda polise telefonla ihbarda bulundu.

Zamanın dar olduğunu değerlendiren polis ekibi olay yerine helikopterle hareket etti ve Sevda E.’nin ardından atlamaya niyetli üç çocuğu kurtardı.

Sevda E.’nin toprağa verilmesinin ardından kurtarılan çocuklar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk İzleme Merkezi’ne teslim edildi. Çocuklar psikiyatrik tedaviye alındı.

Reklam

Adana’da av tüfeğiyle intihar eden çocukta ‘Mavi Balina’ şüphesi

Yer Hatay: ‘Mavi Balina’ oyunu bir çocuğun daha hayatına mal oldu

BTK’dan madde madde ‘Mavi Balina’ uyarısı: Aileler çocuklarını nasıl korumalı?

Bir genç daha öldü: ‘İntihara sürükleyen’ oyun Türkiye’de yargıya taşındı

Şantaj üzerine kurulu ‘Mavi Balina’ oyununu oynayan 14 yaşındaki genç intihar etti

SON HABERLER

Dolapdere Wynwood olur mu?

Beyoğlu Belediyesi’ne sesleniyorum, Dolapdere’yi sanat vahasına dönüştürün
Neden Dolapdere de Miami’nin sanat mahallesi olarak bilinen, rengarenk duvar resimleri ve sanat galerileriyle meşhur Wynwood gibi olmasın?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...