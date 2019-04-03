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Yaramazlara biraz batar!

‘Mavi Balina’: 14 yaşındaki çocuk intihar etti

Van’da, oyuncuları şantajla ölüme sürüklediği öne sürülen ‘Mavi Balina‘ oyunu oynayan 14 yaşındaki Sevda E., arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gittiği tepeden atlayarak intihar etti.

Fotoğraf: Hürriyet

Olay, 2 Nisan günü saat 14:00 sıralarında meydana geldi.

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Merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Sevda E., 14 ve 15 yaşlarındaki beş kız arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için Akköprü Tepesi’ne çıktı. Ancak kısa süre sonra arkadaşlarının gözü önünde tepeden atlayarak intihar etti.

Beş çocuk Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülüp ifadesi alındı.

‘Çocuklarınızı sakıncalı sitelerden uzak tutun’

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz tarafından yapılan yazılı açıklamada Sevda E.’nin intiharının ‘Mavi Balina’ oyunu nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

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Çohaz, ailelere de çocuklarını sakıncalı sitelerden uzak tutma çağrısı yaptı.

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