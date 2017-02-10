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Yaramazlara biraz batar!

‘Mavi ateş’ Kartal’ı ‘yaktı’: Şenol Güneş’in tribüne çıktığı maçta Beşiktaş Karabükspor’a 2-1 mağlup oldu

Süper Lig’de 20’nci haftanın açılış maçında Karabükspor’a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: bjk.com.tr

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karabükspor’un golleri 50’nci dakikada Ermin Zec ve 73’üncü dakikada Seleznyov’dan gelirken, siyah-beyazlıların golünü 87’nci dakikada Aboubakar kaydetti. Bu sonuçla Karabükspor puanını 27’ye yükseltirken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.

Şenol Güneş tribünde

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) bir maç men cezası verdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı tribünden takip ettti. Güneş’in yerine takımın başında yardımcı antrenör Tamer Tuna yer aldı.

Kafa golü yemeyen takım kalmadı

Süper Lig’in 19 haftasında kafa golü yemeyen siyah-beyazlılar Seleznyov’un kafa golüyle bu unvanını Karabük’te bıraktı. Süper Lig’de kafa golü yemeyen takım kalmadı.

Ermin Zec yine boş geçmedi

Ermin Zec, Beşiktaş’a karşı Gençlerbirliği, Balıkesirspor ve Karabükspor formalarıyla oynadığı son üç lig maçında da birer gol attı.

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