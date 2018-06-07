Mattis iddialı: Hem Türkiye’nin güvenlik kaygısı giderilecek hem YPG dışlanmayacak

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de bir yandan Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermeye çalışırken diğer yandan DSG’yi (YPG’nin çatı örgütü) bir kenara itmeyen bir çözüm yolu aradıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişeri Bakanı Mike Pompeo, Washington’da yaptıkları görüşmede Suriye’deki Menbiç kentinden YPG’nin çıkarılması konusunda altı aylık bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmıştı.

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AA’nın haberine göre konuyla ilgili soruları yanıtlayan Mattis şöyle dedi: “Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir. Esad’ın, İran ve Rusya’nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye’nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Aynı zamanda, DSG de zamanında çok zor bir mücadele ile IŞİD’i yenen tek örgüttü. Bu örgütü kenara itmeyeceğiz çünkü DSG henüz yenilmemiş olan IŞİD hilafetini yenmekte önemlidir.”

Bir gazetecinin hem NATO müttefik Türkiye ile hem de Türkiye’nin PKK’nın bir kolu olarak terör örgütü saydığı YPG ile aynı anda iş birliğini nasıl yürüteceklerini sorması üzerine Mattis, “Bu çok karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı. Ancak bunda şüphe yok ki Türkiye ile onların kaygıları konusunda çalışıyoruz, aynı zamanda da IŞİD’i yeniyoruz. Bu çok zor bir iş. Öncelikli olarak bunu kabul ediyorum ama bunu yapıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye’ye karşı değil, Türkiye’yi sayarak yapıyoruz” yanıtını verdi.