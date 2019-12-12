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Yaramazlara biraz batar!

Matrix serisinin dördüncü filmi 21 Mayıs 2021’de vizyona girecek

ABD’li yapım şirketi Warner Bros, bilimkurgu türündeki ‘Matrix’ serisinin dördüncü filminin 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceğini duyurdu.

Fotoğraf: Warner Bros Pictures

Devam filminde Kanadalı oyuncular Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, ‘Neo’ ve ‘Trinity’ rolleriyle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

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‘Aquaman’in yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II, ‘How I Met Your Mother’ dizisiyle ünlenen Neil Patrick Harris ve Netflix’in sevilen dizisi ‘Mindhunter’da rol alan Jonathan Groff, Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Filmin senarist ve yönetmen koltuğunda, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden ABD’li Lana Wachowski oturacak. Wachowski filmin yapımcılığını da üstelenecek.

İlk üç film toplam 1.6 milyar dolarlık gişe yapmıştı.

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