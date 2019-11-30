Masumiyet Müzesi’nde yangın

İstanbul Beyoğlu’ndaki Masumiyet Müzesi’nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak’ta bulunan dört katlı Masumiyet Müzesi’ndeki yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Fotoğraf: DHA

Müzenin bodrum katında saat 23:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk’un hem yazdığı bir romanın adı hem de kurucusu olduğu bir müzedir. Pamuk 1990’lardan itibaren romanı ve müzeyi baştan beri birlikte düşündü. 1974 ile 2000’lerin başı arasında geçen aşk romanı, biri zengin diğeri orta halli iki aile üzerinden geçmişe dönüşler ve hatıralarla birlikte 1950-2000 arası İstanbul hayatını anlatıyor.

Müzede ise romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, biriktirdiği, hayal ettiği şeyler, kutu ve vitrinlerde sergileniyor.