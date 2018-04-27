Mastürbasyonu bırakınca hayatı değişen genç: En zoru ilk haftaydı ama hayatım hiç bu kadar iyi olmamıştı

Porno izlemeye ve mastürbasyon yapmaya son vermeye teşvik eden ‘NoFap’ hareketine katılmasıyla hayatının olumlu anlamda değiştiğini söyleyen genç, “Amacım rekorumu geliştirip mastürbasyon ve pornosuz 18 ay geçirmek. Uzun vadeli hedefim ise tamamen bırakmak” dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen genç, porno ve mastürbasyonu bırakma kararını ve sonrasında yaşadıklarını BBC’ye yazdı.

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“Mastürbasyon yapmadan geçirdiğim süre rekoru 13 ay. Kolay bir şey değildi ama doğrusunu söylemek gerekirse, hayatım hiç bu kadar iyi olmamıştı” diyen genç, mastürbasyon yapmamanın kendisine ne kadar iyi geldiğini, 20’li yaşlarında haftalarca, bazen aylarca bıraktığını anlattı.

300 binden fazla NoFap üyesi

Porno izlemenin üzerimdeki etkilerini düşümeye 19 yaşındayken başladığını aktaran genç, kendisi gibi dünya genelinde milyonlarca kişinin insanları porno izlemeye ve mastürbasyon yapmaya son vermeye teşvik eden ‘NoFap’ hareketine katıldığını belirtti.

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NoFap hareketi, 2011’de Reddit kullanıcısı Alexander Rhodes’un mastürbasyon yapmamanın faydaları konusunda açtığı başlıkla doğdu. Başlığın şu anda 300 binden fazla üyesi var.

Çoğu kişinin NoFap sayesinde porno kaynaklı ikditidarsızlığını tedavi ettiğini söylediğini dile getiren genç, “NoFap benim de daha kendine güvenli, kafası net ve motive olmamı sağladı. Rahatlamama ve kızlarla konuşabilmeme yardımcı oluyor çünkü cinsel isteğimin kontrol altında olduğunu biliyorum” diye konuştu.

‘Her şey size seksi hatırlatıyor’

Son 10 yılda mümkün olduğunca çok kendine porno izlemeyi ve mastürbasyonu yasakladığını belirten genç şunları aktardı: “En zoru hep ilk haftaydı. Her şey size seksi hatırlatıyor. Televizyonda ya da bir YouTube videosunda çekici bir kadın gördüğümde tahrik oluyordum. Bazen bir kız beni reddettiğinde kendimi daha iyi hissetmek için mastürbasyon yapmak istiyordum. Perhizi her bozduğumda, birkaç gün kendimi çok kötü hissediyordum. Dayanamadığım için, zayıf ve disiplinsiz olduğum için kendime kızıyordum. Moralimin tekrar yerine gelmesi birkaç gün sürüyor ve sonra yeniden başlıyordum.”

‘Hedefim pornosuz 18 ay’

Genç şöyle devam etti: “Son NoFap yılım, işteki stres yüzünden sona erdi. Büyük bir projeyi bitirmiştim, tükenmiştim ve rahatlamaya ihtiyacım vardı. Bir ilişkim yoktu ve ev arkadaşlarım evde değildi. Yalnızdım ve kanepede ot gibi yatmaktan sıkılmıştım. Zayıf bir anımdı. Ama bu kadar uzun süre perhiz işime odaklanmama yaradı. Bugünlerde odamda, bilgisayarın başında saatler geçirebiliyorum ve mastürbasyon yapmıyorum. Bunu NoFap olmasaydı yapamazdım. Şimdi yeniden başlıyorum. Amacım rekorumu geliştirip, mastürbasyon ve pornosuz 18 ay geçirmek. Uzun vadeli hedefim ise tamamen bırakmak.”