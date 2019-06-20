Maskeyle Fransız bakanı taklit edip CEO’lardan 80 milyon avro çalmışlar

Dünyada sayısı hızla artan kimlik hırsızlığı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer mağdur, dönemin Fransız savunma bakanı Jean-Yves Le Drian. Ukrayna’daki dolandırıcıların bakanın yüzünü taşıyan silikon maskeyle CEO’lardan ve hükümet liderlerinden 80 milyon avro çaldığı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: BBC.co.uk

BBC’de yer alan habere göre, 2015 yılının sonlarından itibaren iki yıl boyunca şu anda Fransa Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Le Drian’ın yüzünü taşıyan silikon maskeyle aralarında ünlü iş adamlarının ve hükümet liderlerinin de bulunduğu birçok kişi ve kurumu dolandıran hırsızların kurbanları arasında Château Margaux şaraplarının sahibi Aga Khan da bulunuyor.

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Hırsızların hedef aldıkları kişilerden Le Drian’ın yüzünü kullanarak Ortadoğu’da esir tutulan gazeteciler için ödenecek fidyelere finansal katkı da istedikleri belirtiliyor.

Fransa, normalde resmi anlamda vatandaşlarını rehin alan kişilere fidye ödemediği için, ‘sahte‘ Le Drian ödemelerin de izlenemez şekilde yapılmasını ve Çin’de bir bankaya yatırılmasını istiyor.

Hırsızların temasa geçtiği birçok kişi bunda bir bit yeniği olduğunu düşünüp tuzağa düşmese de, bu hileye kananlardan toplam 80 milyon euro çalınmış.

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Le Drian’ın avukatı Delphine Meillet, konuya ilişkin açıklamasında ‘olaydaki herşeyin çok istisnai ve sıradışı’ olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Fransa’nın aktif görev yapan bir bakanının kimliğini çalmaya cesaret etmişler. Sonra dünya çapında CEO’ları ve hükümet liderlerini arayıp büyük meblağlar istemişler. Bu nasıl bir cüret!”

Fransa’da yürütülen soruşturmada şüphelerin Fransız-İsrailli dolandırıcı Gilbert Chikli üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Ukrayna’dan sınır dışı edildikten sonra Chikli şu anda Paris’te hapiste ve organize doladırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlarından yargılanıyor.