Maskeyi çeneye indirenlere uyarı: Burundan bulaşma riski daha yüksek

Covid-19 nedeniyle 182 bin 412 kişinin hayatını kaybettiği, 5 milyon 956 bin 36 vakanın kayda geçtiği ABD’de, bilim insanları maske takarken burunu açık bırakanları uyardı: Çene altında takmak hastalığın bulaşma riskini artırıyor.

Fotoğraf: DHA

Bilim insanları, bu uyarılarını Chapel Hill Kuzey Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya dayandırdı.

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Araştırmanın, burun kısmını kapatmanın ağzı kapatmak kadar hatta daha önemli olduğunu ortaya koyduğunun altını çizdi.

Araştırma ekibindeki bilim insanları, solunum yollarındaki, corona virüsünün ‘vücuda sızması en muhetmel’ noktaları görüntüledi.

Burundaki hücrelerin enfekte olmaya daha yatkın ve boğaz veya akciğerlere oranla virüsü yayma olasılığının daha yüksek olduğunu belirledi.

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Ayrıca, burun yoluyla enfeksiyon kapma riskinin daha yüksek olmasının bir başka nedeni olarak, corona virüsünün burundaki ‘cilia’ adı verilen tüylü hücrelere bulaşmasını gösterdi.

Arşatırma ekibinden Dr. Richard Boucher, “Burun aslında tüm viral enfeksiyonların çıkış notkalarındandır. Corona virüsünün bulaşması için de elverişli bir ortam olduğunu saptadık” dedi.

Araştırma ekibinde yer almayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Todd Ellerin ise araştırmayı çok önemli bulduğunu belirterek, “Görünen o ki akciğer ve boğaza oranla burunda virüsün hücreye girebilmesi için burunda çok daha fazla reseptör bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ellerin, maske takmanın ve ‘çeneye indirmemenin’ hayati önemi olduğunun altını çizdi.