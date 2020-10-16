Maskeyi çenesine indiren kişiden polise: Sana mı kaldı sağlığımı düşünmek; vebalı değilim

Kırklareli’nde, maskesini çenesine indiren bir kişiyi uyaran polis şu yanıtı aldı: “Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek? Ben vebalı değilim.”

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre denetime çıkan ekipler işlek caddelerde Covid-19 önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığına dair kontrollerini sürdürdü.

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Polis memuru, Cumhuriyet Caddesi’nde maskesini çenesine takan bir kişiyi, “Maskenizi düzgün takar mısınız” diyerek uyardı. Bunun üzerine sözkonusu kişi, “Halen ısrar ediyorsun. Yapmayın gözünüzü seveyim, siz dalgamı geçiyorsunuz insanlarla? Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek. Ben vebalı değilim” dedi.

Bu kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Hakkında işlem yapılan bir başka kişi ise görüntü alan basın mensuplara, “Siz beni çekemezsiniz. Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm” diye çıkıştı.

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Maskelerini kollarına veya çenelerine takan diğerlerinin ise “Su içiyordum”, “Cep telefonuyla konuşuyordum” gibi bahaneleri vardı. Ancak, bunlara rağmen cezadan kurtulamadılar.