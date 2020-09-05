Maskesiz pazarcılardan ‘pişkin’ cevaplar: Doktor ‘Ölmüşsün zaten, takmana gerek yok’ dedi; virüs mutasyon geçirdi

İstanbul’da bir semt pazarındaki pazarcıların neden maske takmadıklarına dair soruya verdiği cevaplar eleştirisi konusu oldu.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, bir semt pazarına giderek pazarcılarla röportaj yaptı. Neredeyse tüm pazarcılar maskesizdi. Pazarcıların zorunlu olmasına rağmen maske takmamaları, binlerce kişinin uğradığı pazarlardaki tehlikeyi gözler önüne serdi.

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Pazarcılardan bazıları, “Maske takmıyoruz, öylesine; gelmesinler pazar”, “Maskem yok, arabada”, “Doktor bana ‘Ölmüşsün zaten, takmana gerek yok’ dedi” ifadelerini kullandı.