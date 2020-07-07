Maskesiz alamayacağını söyleyen otobüs şoförünü darp ettiler

Mersin’in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüne maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle iki kişi tarafından darp edilen şoför Mehmet Teneke’nin (65) başına sekiz dikiş atıldı.

Altı gün iş göremezlik raporu verilen Teneke, “Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek geldiler, beni darp ettiler” dedi.

Reklam

Fotoğraf: DHA

Olay, 5 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Duraktan bekleyen maskesiz iki kişi, otobüs şoförü Mahmut Teneke tarafından otobüse maskesiz binemeyecekleri konusunda uyarıldı.

Uyarıyı dikkate almayan iki kişi, maskesiz olarak otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada ikiliden biri, otobüse binip küfrettiği Teneke’yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförünün darp edildiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Teneke’nin darp edildiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, iki saldırganı bir süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Reklam

Altı gün raporlu

Aldığı darbelerle başının iki ayrı yerine sekiz dikiş atılan ve altı gün iş göremezlik raporu verilen otobüs şoförü Mehmet Teneke, şöyle konuştu: “Onları maskesiz alamayacağımı söyleyince küfrederek aracın kapısına vurdular. Daha sonra otobüsün içine dalıp beni darp etti biri. Polis ve ambulans geldi. Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek, geldiler beni darp ettiler.”