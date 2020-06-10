Maskenin işe yaradığı araştırmayla kanıtlandı: Çoğunluk rutin kullanmalı

Britanya’da yapılan bir araştırmayla nüfusun genelinde maske kullanımının, Covid-19’un yayılımını kontrol edilebilir seviyeye indirmekte etkili olduğu kanıtlandı.

Fotoğraf: pixabay.com

Cambridge ve Greenwich üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma tecrit önlemlerinin tek başına corona virüsünün yeniden artışa geçmesini engellemekte yeterli olmayacağını, ev yapımı bile olsa yeterince insanın maske kullanmasının bulaşma oranlarını büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu.

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Araştırmanın başındaki isimlerden Richard Stutt yaygın maske kullanımının sosyal mesafe ve bazı tecrit önlemleri ile birleşiminin, salgınla başa çıkma ve ekonominin yeniden canlandırılması için aşı bulunana kadar izlenebilecek yol olduğunu belirtti.

Araştırma insanların dışarı çıktığında maske takması durumunda, R değerinin, semptom gösterdiklerinde takmalarına kıyasla iki kat azaldığını gösterdi.

R değeri hasta bir insanın ortalama kaç kişiye hastalığı bulaştırdığını gösteriyor. 1’in üzerinde olması salgının büyüdüğüne işaret ediyor.

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Araştırmada değerlendirilen bütün senaryolarda nüfusun yüzde 50’si veya daha fazlasının rutin olarak maske kullanmasının Covid-19 yayılımında R değerini 1’in altına düşürdüğü görüldü.