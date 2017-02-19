Maskeli balo

İtalya’da her yıl düzenlenen ‘Venedik Karnavalı’nda çok sayıda kişi maske takarak şehrin sokaklarında kutlama yaptı. (Fabrizio Bensch/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, son anketlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ın önde olduğunu gösterdiğini belirterek, “Terör örgütleri iktidarın ve Bahçeli’nin yönteminden çok memnun” dedi. HAZİRAN’ın Manisa’da düzenlediği panelde konuşan Özel, son anketlerde ‘Hayır’ oranının yüksek olduğunu belirterek, “Yüzde 41 kesin ‘Hayır’ diyor. Bir yüzde 32-34 var, kesin ‘Evet’ diyecek. ‘Kararımı değiştirebilirim’ […]
‘Tek adama karşı olmak’ yetmez. ‘Demokrasiyi ya da parlamentoyu savunmak’ yetmez. Hele ‘kuvvetler ayrılığını savunmak’ hiç yetmez.
Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin madencilik faaliyetlerini protesto eden yurttaşların yerdeki karın üzerine yazdıkları ‘Hayır’ yazısını polis sildi.
80 milyonluk güçlü bir ülke değil de, birkaç bin kişilik, tenha bir kasabaya özgü ‘çözümler’ sunuluyor bize.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumundan ‘Hayır’ çıkacağını ve böylece AKP’nin de iktidar olma yükünden kurtulacağını söyledi.