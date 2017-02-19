Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maskeli balo

 

İtalya’da her yıl düzenlenen ‘Venedik Karnavalı’nda çok sayıda kişi maske takarak şehrin sokaklarında kutlama yaptı. (Fabrizio Bensch/Reuters)

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