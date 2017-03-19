‘Maskeli balo oynanıyor, bu maskeyi takmayacağım’ diyerek istifa eden Nazifoğlu: Türk futboluna ayak uyduramadım

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, “Maskeli balo oynanıyor, bu maskeyi takmayacağım” diyerek görevinden istifa etti.

DHA’nın haberine göre sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, bazı televizyon kanallarına yaptığı açıklamalar ve yakın arkadaşı Ayhan Akbin’i tüm deplasmanlara götürmesi nedeniyle tepki çeken yöneticiyle Trabzonspor maçı öncesi yaptığı görüşmede, Akbin’i bu deplasmana götürmemesini istedi.

‘Bu istifadan ders alsınlar’

Bunun üzerine Trabzon’a gitmeyen ve istifa kararı alan Nazifoğlu, şunları söyledi: “Ben çok yoruldum, her gün yalan var. Maskeli balo oynanıyor. Ben bu maskeyi takmayacağım, kendim istifa ettim. Kimse istifa etmemi istemedi. Türk futboluna ayak uyduramadım. Bu istifadan ders alsınlar. Şahsi egoları değil Galatasaray’ı ön planda tutsunlar.”

‘Dursun Özbek yanlış yönlendiriliyor’

Jan Olde Riekerink’in yerine göreve getirilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor’a şans verilmesi gerektiğini dile getiren Nazifoğlu, şöyle devam etti: “Kendi takımıyla görmeliyiz. Dursun Özbek’in dürüstlüğüne kefilim ama rahat bırakmıyorlar. Çok etkileniyor, bıraksalar düzlüğe çıkaracak, eminim. Riekerink gidince her şeyin düzeleceğini sandılar. Tabii Igor korkusuz bir hoca, geldiğine memnunum ama böyle değil. Yönetimin içinde iki kişi var. Dursun Özbek’i yanlış yönlendiriyor. İsim vermeyeceğim. Kendi adıma özeleştirimi de yapabilirim ama bu konuya girmeyelim. Bundan sonra hiçbir yönetime girmeyeceğim.”