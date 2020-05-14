Maskeleri ‘incelenen’ CHP’li belediye: Her iş araştırmaya konu olur hale geldi

Maske ürettiği gerekçesiyle incelemeye alınan Burdur Belediyesi’nin CHP’li başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Yaptığımız her iş, soruşturma ve araştırmalara konu olur hale geldi” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Valiliğin dün yayınladığı yazılı açıklamasında, 15 Nisan’da CİMER’e belediyenin Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’ne göre izin almadan kendi atölyelerinde maske diktirdiğine dair şikayette bulunulduğu belirtildi.

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Açıklamada, 20 Nisan’da rutin bir idari işlem olarak araştırmaya başlandığı, bunun sonucunda üretim ve dağıtım konusunda mevzuata aykırılık görülmediği, işlem yapılmasına gerek olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

Belediyenin maske çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Araştırma kapsamında belediye başkanlığına yöneltilen, maskelerin nerede ve ne şekilde üretildiği, izin alınıp alınmadığı ve nerelerde dağıtıldığı yönündeki sorulara iddia konusunu aydınlatmaya yönelik hususlardan ibarettir” dendi.

‘Ayrı bir devlet değiliz’

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Biz de şaşırıyoruz. Maskeyi kim için yapıyoruz ki? Biz ayrı bir devlet, ayrı bir cumhuriyet değiliz” ifadelerini kullandı.

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Ercengiz, belediyenin yaptığının, salgın sürecinde yanlış bir iş olmadığını belirterek yerel yönetimlerin öncelikli görevinin salgının yayılmasını önlemek için etkili bir rol oynamak olduğunu aktardı.

CHP’li başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz devletin en kılcal damarıyız. Gücümüz neye yetiyorsa devletimize katkı vermeye uğraşıyoruz. Maske konusunda da sıkıntılı bir süreç yaşandı. Yerel yönetimler olarak hangi siyasi parti olursa olsun üretim yaptık ve yurttaşımıza dağıttık. Ama bir yurttaşın maske üretimini şikâyet etmesini siyasi düşünceyle yaptığını düşünüyorum. Amaç siyaset güderek yurttaşlara hizmetin gitmesini engellemek. Biz bu tavırlara şaşırıyoruz. Devlet baba, belediyeleri de evlatları. Bugün evlatlar, babaları için fedakârlık yapmak zorunda. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz.”

Belediye şimdiye kadar 200 bin ücretsiz maske dağıttı.