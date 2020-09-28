Maske uyarısı yapınca saldırıya uğrayan sağlıkçının arkadaşları: O yumruk hepimize

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maskesini doğru takması konusunda uyardığı kişinin saldırdığı sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit taburcu oldu.

Hastane bahçesinde bekleyen çalışma arkadaşları, “O yumruk hepimizin gözüne ve kalbine atıldı”, “Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans”, “Artık yeter” yazılı dövizlerle sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti.

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Fotoğraflar: DHA

Babayiğit’e saldıran Furkan T.’nin daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım’a kadar izinli olarak çıktığı açıklanmıştı. Furkan T., cumartesi günü tutuklanmıştı.

Görme kaybının devam ettiğini söyleyen Babayiğit şöyle konuştu: “Bugün üçüncü günüm. Cuma günü sabah 10:00 gibi oldu olay. Ben rica ettim. ‘Maskemizi düzgün takalım evdekilere bir şey bulaşmasın’ dedim. Güvenliği çağırdık ama güvenlik gelmeden bana iki-üç kere küfretti zaten. Ben yine sesimi çıkarmadım. Dedim normal yani cahildir. Gençtir bir şey olmaz dedim. Muayenesini oldu geri geldi. Geri geldikten sonra, ‘Bana ters bakıyorsun’ dedi.

İkinci bir ameliyat olacak

Bakmıyordum gerçekten. Sonra gözüme yumruk attı. Yumruğu atınca gözüm patladı. Sağ olsunlar hemen acile aldılar. Ameliyat ettiler. Bugün de taburcu oluyorum. Bir ameliyatım daha var. Bakalım ne olacak hekim arkadaşlar nasıl uygun görürse öyle devam edeceğiz.”

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Sağlığına kavuştuktan sonra maske konusunda toplumu uyarmaya devam edeceğini, şiddetin kendisini yıldırmayacağını söyleyen Babayiğit şöyle devam etti: “Bundan sonra da yolumdan şaşmayacağım. Maskesizleri uyarmaya devam edeceğim. Bu babam da olsa yine uyaracağım. Bir gözümü kaybettim, diye çekinecek değilim. Benim için insanlar önemli. İki gözüm gitmiş önemi yok. Önemli olan bizim insanlarımız. Kimseye zarar gelmesin. Hiç korkmuyorum. Herkes birbirini uyarsın. Metrolar olsun, dışarısı olsun, yürüyenler olsun maskeleri düzgün kullanmayı söylesinler. Kimse çekinmesin.”