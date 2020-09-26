Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış

İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maskesini doğru şekilde takması gerektiği konusunda uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan T.’nin açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Dün yaşanan olayda Furkan T. hasta bakıcı Rıfat Babayiğit tarafından maskesini doğru şekilde takması konusunda uyarılmış bunun üzerine tartışma çıkmıştı.

Reklam

Furkan T.’nin darp etmesi sonucu kaş ve göz bölgesinden yaralanan hasta bakıcı ameliyata alınmıştı.

Furkan T.’ye, polis ekipleri tarafından yapılan genel bilgi taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım’a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.