Maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edildi: Ameliyata alındı

İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda sağlık çalışanı, maskesini doğru takmayan bir kişiyi uyardı.
İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.
İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince polis merkezine götürüldü.
Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.