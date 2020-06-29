Maske uyarısı yapan iki doktora saldırı: Üç kişi gözaltında

İzmir’de kendilerine maske takmasını söyleyen doktor ve meslektaşını darp eden üç kişi gözaltına alındı.

Akça ve Avcı (Fotoğraf: AA)

AA’da yer alan habere göre Karabağlar ilçesindeki 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden iki kişi, doktor Savaş Avcı’yla, doktorun maske takmaları yönündeki uyarısı sonrası tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, koridorda bekleyen hasta yakını da odaya girdi.

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Üç kişi doktor Avcı’yı darp ederken, araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert cisimle vurularak yaralandı. Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı. Aile sağlığı merkezine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akça, hastanenin acil servisinde yapılan tedavinin ardından beyin cerrahisi servisinde tedavi altına alınırken, Avcı taburcu edildi.

‘Maske için uyardım, saldırdılar’

Doktor Avcı, aile sağlığı merkezine giden kişileri maske takmadıklarını görmesinin ardından uyardığını, tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından üç kişinin kendilerine saldırdığını belirtti.

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Savaş Avcı, “Hastalar önce bana saldırdı. Doktor arkadaşım olaylar büyüyünce müdahil oldu. İkimizi de darp ettiler. Rapor aldık ve şikayetçi olduk” dedi.

Akça ise yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü anlatırken şunları dile getirdi: “Aile sağlığı merkezine gelen kişi maskesizdi. Ben de takmasını istedim. Bana ‘Ben denizden geliyorum. Bana kimse ‘Maske tak’ demedi’ dedi. Ben de ‘Cezası var, İzmir’de maske takma zorunluğu geldi, merkezin dışına çıkın’ dedim. O da bana ‘Beni kimse kovamaz’ dedi.”

‘Küfrettiler’

Tartışmanın büyümesi üzerine şahsın kendisine küfür ettiğini savunan Akça, şu ifadeleri kullandı: “Savaş bey geldi. Onlarla tekrar diyaloğa girdi. Sonra ona saldırdılar. Ben de onlara müdahale ettim. Kafama vurdular. Arkadaşlarım hemen polisi aradı. Bize bu saldırıyı yapanların ceza almalarını istiyoruz.”

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen Ç.Ş. (37) ile Ç.D. (21) ve Ç.V.’yi (18) gözaltına aldı.