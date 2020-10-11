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Yaramazlara biraz batar!

‘Maske’ uyarısı yapan doktoru dövmekle suçlanan iki kişiye gözaltı

İzmir’de acil serviste Covid-19 nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru dövüp bıçakla tehdit ettiği iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nin acil servisine kalp rahatsızlığı nedeniyle G.B’nin tedavisinin ardından doktor M.B, maske uyarısında bulundu.

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Uyarı nedeniyle hasta yakını Ö.Ş. ile doktor M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. M.B, Ö.Ş’nin kendisini dövüp bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hastaneye gelen ekipler, G.B. ve Ö.Ş’yi gözaltına aldı.

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