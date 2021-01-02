Maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı

İzmir’de bir kadına maske uyarısı yapan ve yanındaki çocuğun kirli ayakkabıyla yatağa basmasını engellemesini isteyen doktor saldırıya uğradı.

Fotoğraf: DHA

Karabağlar’daki özel tıp merkezinin acil servisinde çalışan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, merkeze götürülen çocuğun yakınını maske takması yönünde uyardığını dile getirdi.

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Doktor, çocuk muayene yatağına kirli ayakkabılarıyla çıkmasının ardından, bir kez daha yakınına “Ayakkabıları çıkarın orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz” diyerek uyarıda bulunduğunu söyledi.

Mutlugüleçler, sohbet ederek odadan ayrılırken hasta yakının “Sen benim büyük anneme neden bağırıyorsun?” diyerek yakına yaklaştığını, kendisini tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunu ifade etti.

Doktor, şunları anlattı: “Kapının önüne kadar çıktık ve ben bu arada arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Kapının önünde yerden kaptığı taşla bana vurdu. Kafama bir darbe aldım. Benim oğlum da doktor ve dikişlerimi o yaptı. Ciddi bir yarık var. Ben hastayı maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasından kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaya çalıştı. Ben de ‘Onları çıkarın, biz orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz?’ dedim. Bütün hepsi bu. Şikayetçiyim.”

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Polis, doktora vurup kaçan kişiyi kısa süre sonra gözaltına alarak karakola götürdü.