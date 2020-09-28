Maske uyarısı yapan bir sağlıkçıya daha saldırı: Doktorun burnu kırıldı

Batman’da, filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç, Covid-19 denetimi sırasında bir kişinin saldırısına uğradı. Burnu kırılan Yavuzkılıç da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan ve görme kaybı yaşayan Rıfat Babayiğit gibi maske uyarısı nedeniyle saldırının hedefi oldu.

Fotoğraf: DHA

Batman’ın Pazaryeri Mahallesi’nde cumartesi akşamı Covid-19 vakasının bulunduğu adrese kontrole giden Yavuzkılıç’a saldıran kişi olay yerinden kaçtı. Batman Valiliği, burnu kırılan Yavuzkılıç’ın gözlem altına alındığını, olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandığını açıkladı.

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Kısa sürede yakalanan saldırgan Recep K., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Recep K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan diğer iki şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

‘Siz kim oluyorsunuz’

Covid-19 hastasına ilaç vermek için binaya girdiklerini ve asansör çalışmadığı için apartman görevlisinden yardım istediklerini belirtern Yavuzkılıç yaşananları şöyle anlattı: “Kapıcı da maskesizdi. Bina karantinaya alındığı için maske takılması konusunda uyardık. ‘Siz kim oluyorsunuz’ diyerek üzerimize yürüdü. ‘Kapıcı’ diye bildiğimiz şahıs, yumruk atmaya çalıştı. Tam kendimi korurken, arkadan biri, burnuma yumruk attı. Ben sonuna kadar davacıyım. Saldıran üç kişiden biri tutuklandı. Sürecin takipçisi olacağız.”