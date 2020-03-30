Maske üretsinler diye bir hafta ‘kilit’ altında tutulan işçiler serbest; fabrika sahibi tutuklandı

Güney Afrika’nın Durban kentindeki bir fabrikanın sahibinin geçen pazartesiden beri işçilerini kilit altında tutarak zorla maske ürettirdiği ortaya çıktı. Fabrikaya giden polis sayesinde 14 işçi serbest kaldı; sahibi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Kwazulu-Natal eyaletinin Turizm ve Çevre Bakanı Nomusa Dube-Ncube, “Salgın nedeniyle artan maske talebini karşılamak için böyle bir yola başvurmuş fabrika sahibi. Zorla orada tutulan işçiler insani koşullarda çalıştırılmamış. Gereken işlemler yapılacak” dedi.

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Bir ihbar üzerine polisin harekete geçtiğini belirten Dube-Ncube, müfettişlerin maske fiyatlarının bazı dükkanlarda 44 dolara (287 lira) kadar fırladığını da sözlerine ekledi.

21 günlük sokağa çıkma yasağının dördüncü günündeki Güney Afrika’da, 1100 vaka var, bir kişi hayatını kaybetti.