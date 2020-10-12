Maske takmayıp ‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen kuryenin beş yıl hapsi istendi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde maske takmadığı için kimliğini isteyen polise direnip telefon ettiği kişiye “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” diyen kuryenin beş yıl üç aya kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: Twitter

Tuzla’da 19 Eylül’de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri “Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyerek tehdit etmişti. Aksu’nun telefonla konuştuğu kişiye de “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” demesi sosyal medyada gündem olmuştu.

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Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Aksu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Covid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan Aksu’nun durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Aksu’nun kimliğini vermediği belirtildi. Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.’nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacağını söylediği kaydedildi.