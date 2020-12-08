Maske takmayı reddeden yolcu uçaktan indirildi

ABD’de bir yolcu, maske takmama konusunda direttiği için uçaktan indirildi.
3 Aralık’ta, Frontier Airlines adlı havayolu şirketinin Cincinnati kentinden Tampa’ya sefer yapacak uçağına binen kadını maskesiz gören kabin ekibi, “Uçuş boyunca maske takmak zorundasınız” diyerek uyardı. Takmayı reddedince de, “Takmazsanız uçaktan indirileceksiniz” diye tekrar uyarıldı.
Yolcu maske takmamakta ısrar edince güvenlik görevlileri çağrıldı. Kadın, diğer yolcuların alkışları eşliğinde uçaktan indirildi.
Havayolunun sözcüsü, “Bizim uçuşlarımızda maske takmak zorunlu, bu kurala uymayanlar hakkında gereken yapılıyor” ifadelerini kullandı.