Maske takmayanlara ‘orta parmak’ gösterilen afiş

Almanya’nın başkenti Berlin’in turizm ofisi, ‘yaşlı bir kadının maske takmayı reddedenlere orta parmağını gösterdiği’ bir kampanya afişi hazırladı. Maskeli kadın fotoğrafının yer aldığı afişte, “Corona kurallarına uyuyoruz” yazıyor.

Fotoğraf: BBC

Berlin Senatosu’yla ortak çalışma yürüten turizm ofisi Visit Berlin, afişle yaşlıların sağlığını korumanın önemine vurgu yapmak istendiğini açıkladı.

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Visit Berlin’in sözcüsü Christian Tänzler dün, yerel bir gazetede yayımlanan kampanya afişiyle ilgili BBC’ye şunları söyledi: “Çoğu Berlinli ve misafirlerimiz corona kurallarına uyuyor. Ancak bazıları uymuyor. Bu insanlar yaşlılarımızı ve risk altındaki grubun hayatını tehlikeye atıyor. Bu soruna dikkat çekmek istedik ve bu nedenle böyle provokatif bir motifi seçtik.”

Afişi beğenen de oldu tepki gösteren de. Berlin’in Tagesspiegel gazetesinin yayın yönetmeni Lorenz Maroldt, afişi beğenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bence afiş, senatonun işlemeyen corona politikaları olmasaydı işe yarardı” Senato, herhalde etkili, katı, net kurallar uygulamak yerine insanları incitmenin daha başarılı bir yöntem oldduğunu düşünüyor.”

Maroldt’un dışında da afişi yakışıksız bulanlar oldu. Bazıları ise ‘işaret parmağının maske takmayanlara gösterildiği’ yönündeki ifadeleri eleştirdi, fotoğraftaki kadının orta parmağını gösterdiğine vurgu yaparak. Visit Berlin, bunun ‘kasıtlı olarak’ yapıldığını açıkladı.

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Sağlık nedenlerinden dolayı maske takamayanlar olduğunu anımsatarak ‘hareketin herkese yönelik olmasını’ eleştirenler de oldu.

Tänzler, “Biz belirli kişileri hedef aldık. Maske takamayanlar arasında incittiklerimiz olduysa özür dileriz” dedi.

Almanya’da, her eyalet kendi kurallarını belirliyor. Ancak, çoğunda alışveriş merkezlerinde, mağazalarda toplu ulaşımda maske takmak zorunlu. Berlin’de de bunların dışında hastane, havalimanları gibi yerler de dahil birçok alanda maske takılması gerekiyor.