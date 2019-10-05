Maske takmak yasaklandı: Kong yönetiminden protestocuları kızdıran hamle

Haziran ayından beri suların durulmadığı Hong Kong’da dün, toplumsal buluşmalarda ‘maske takma’nın yasaklanması protestocuların öfkesini daha da artırdı.

Suçluların iadesini öngören yasa tasarısının, ‘Çin’in iç işlerine müdahalesi’ olarak nitelendirilmesi nedeniyle başlayan; tasarı iptal edilmesine rağmen süren eylemlerin dün akşamki ‘ayağında’ iki metro istasyonu ateşe verildi; çok sayıda dükkanın camı çerçevesi indi.

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Polis, Hong Kong lideri Carie Lam’in maske yasağını ve gerekirse sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini ve kasımdaki yerel seçimin erteleneceğini açıklamasından sonra sokağa dökülen binlerce kişiye biber gazıyla müdahale etti. 14 yaşındaki bir öğrenci kalçasından vuruldu. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hareketli saatlerin ardından, metro ve çok sayıda banka ve alışveriş merkezi kapandı.

Hong Kong yönetimi, maskeyi yasaklayarak eylemcilerin kimliğini tespit etmeyi planlarken bugün bir günlük ara veren protestocular yarın kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu.