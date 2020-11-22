Maske takmadılar diye sinirlenip tükürdü, ‘Covid-19 testim pozitif çıktı’ dedi

ABD’nin Massachusetts eyaletinde polis, doğa yürüyüşü yapan iki kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle tükürüp corona virüsü taşıdığını söyleyen kişiyi arıyor.

Fotoğraf: Reuters

15 Kasım’da, Ashburnham’da yürüyüş yapan iki kadına maske takmadıkları için sinirlenen adam, yasaya göre takmalarının zorunlu olduğunu, sorumsuzluk yaptıklarını söyledi, tükürdü ve “Benim testim pozitif çıktı” diye bağırdı.

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Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran kadınlardan biri, “İyi misiniz siz” diye sordu. O da, “Hayır” yanıtını verdi.

Kadınlar, yasal olarak maske takmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Bir dakikalık tartışmanın, kadınlardan birinin cep telefonuyla kaydedilen görüntüsünü paylaşan Ashburnham Polisi, adamın bulunması için çalışma başlattıklarını duyurdu ve kamuoyundan destek istedi.