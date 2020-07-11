‘Maske takın’ dediği yolcular tarafından dövülen şoför hayatını kaybetti

Fransa’da, geçen pazar, maske takmayı reddeden yolcular tarafından dövülen otobüs şoförü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Fotoğraf:exbulletin.com

Bayonne kentinde yaşayan 59 yaşındaki Philippe Monguillot’nun ailesi, beyin ölümü gerçekleşen otobüs şoförünün yaşam destek ünitesinden çekilmesini kararlaştırdı. Fransa Başbakanı Jean Castex, dün akşam, Twitter hesabından ailesinin ve doktorlarının görüşmesi sonucunda kararın alındığını duyurdu. Castex, “Bu olay hepimizi derinden üzdü” derken sorumluların kısa sürede cezalandırılacağını yazdı.

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18 yaşındaki kızı Marie Monguillot ise “Onun huzur içinde gitmesine izin vermeye karar verdik” dedi.

5 Temmuz’da, saat 19:15 sılarında Biarritz adlı yerleşim birimine doğru yol alan otobüse binen dört adamın biletlerini kontrol ederken, kamu araçlarında takılması zorunlu olan maske takmaları yönünde uyaran Monguillot saldırıya uğramıştı. Dört kişi gözaltına alınmış, soruşturma başlatılmıştı.

Ailesi, herkesin beyazlar içinde katıldığı bir anma yürüyüşü düzenlerken Keolis adlı nakliye şirketinde çalışan otobüs şoförü için çarşamba günü, firmanın ofislerinde ve ulaşım ağlarında bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.