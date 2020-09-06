‘Maske-mesafe’li KPSS: Geç kalan adaylar yine kapıda kaldı

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS) bugün yapıldı.

Fotoğraflar: AA

KPSS ‘Genel Kültür-Genel Yetenek’ oturumu bugün saat 10:00’da başlarken, başlama saatine 15 dakika kala kapılar kapatıldı. Adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.

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Bir-iki dakika geç kalan adaylar sınavın yapılacağı binalara alınmadı. Maske takması zorunlu tutulan adaylar, elleri dezenfekte ettirilip ateşlerinin ölçülmesinin ardından, giriş ve kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.

62 yaşında sınava girdi

AA’nın haberine göre Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuyan 62 yaşındaki Hülya İpek, açık öğretimde de felsefe eğitimi aldığını söyledi. İpek, “Okumanın yaşı yok” dedi.

Covid-19 hastaları ayrı binada

Kars’ta Covid-19 testi pozitif çıkan 66 aday, ayrı binada sınava tabi tutuldu. Afyonkarahisar’da hastalar ambulansla sınavın yapıldığı okula götürüldü. İzmir’de adaylar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sınava alındı.

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Birçok kentte sınava giderken kimliğini ya da belgelerini unutan adaylara polisler yardımcı oldu.

Sınavın ikinci oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.