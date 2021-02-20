Maske, mesafe, hijyen, not: Salgının başından beri görüştüğü kişilerin kaydını tutuyor

Van’da yaşayan Bülent Menteşe, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana görüştüğü herkesi not alıyor. Yaklaşık 8 bin kişilik bir listesi olduğunu anlatan Menteşe: “Şu ana kadar ben ve çevremdekiler hasta olmadık.“

Fotoğraf: DHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsünün ülkede tespit edildiğini duyurmasının ardından gün içinde görüştüğü, iki metre mesafede olduğunu bildiği herkesi not almaya başladı.

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Sabah evden çıktıktan sonra görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte kaydeden Menteşe, bu yöntemin olası enfekte durumunda karantina için büyük önem taşıyacağı görüşünde.

Menteşe, yaklaşık bir yıldır not almayı sürdürdüğünü belirterek, “Kontakta olduğum, yakın mesafedeki kişileri defterime not ediyorum. Yaklaşık 8 bin kişiyle görüşmüşüm. Amacım hem not ettiğim insanların sağlıkları hem de herhangi bir enfekte olma durumunda hem benim ailemin hem de görüştüğüm kişilerin daha çabuk ulaşılabilir olması” dedi.

Görüştüğü DHA muhabirlerini de notlarına ekleyen Menteşe şunları söyledi: “Ben kendi adıma maske, mesafe ve hijyen kuralının yanında not almayı da ekledim. Şu ana kadar ben, ailem ve çevremdekiler hasta olmadık. Herhalde bu tedbirlerden, diye düşünüyorum. Çalıştığım işyerinde de tedbirler alınmıştı. Şu ana kadar böyle devam ettik. Not almaya devam ediyorum. Ayrıca sizinle görüştüğüm için sizleri de notlarıma ekliyorum.“